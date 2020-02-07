Українські бадмінтоністи готуються до Командного Чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

11-16 лютого у Франції відбудеться Командний Чемпіонат Європи з бадмінтону серед жінок та чоловіків, в якому візьмуть участь і спортсмени Збірної України.

Наразі, під час тренувального збору у Києві, перші ракетки України, які входять до ТОП-100 Світового рейтингу, а також спортсмени Збірної Азербайджану з бадмінтону, активно готуються до Командного Чемпіонату Європи.

“Цей Чемпіонат – важливий етап у відборі на Олімпійські Ігри у Токіо, тому ми з командою та колегами з Азербайджану ретельно готуємося. Ми також не припиняємо підготовку до особистого Чемпіонату Європи з бадмінтону, що цьогоріч пройде у Києві. Вдома і стіни допомагають, тому готуємося показати високий рівень!”, - говорить чинний Чемпіон України з бадмінтону Артем Почтарьов.

На командній першості Європи чоловіки позмагаються з командами з Фінляндії, Норвегії, Португалії та Словенії, а українські бадмінтоністки – зі спортсменками з Болгарії, Угорщини та Уельсу. У боротьбі за вихід із групи українці зіграють по три одиночні та по дві парні гри.

Нагадаємо, вже 21 – 26 квітня у Києві вперше відбудеться Чемпіонат Європи з бадмінтону – вирішальний турнір у кваліфікаційному відборі на Олімпіаду у Токіо.

Усі ігри Чемпіонату проходитимуть у київському Палаці спорту. Квитки на матчі можна придбати на офіційному сайті Федерації бадмінтону України: ubf.com.ua.