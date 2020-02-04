 Мак-Грегор: У поєдинку із Нурмагомедовим було багато особистого | ММА | Champion.com.ua
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Мак-Грегор: У поєдинку із Нурмагомедовим було багато особистого

Сьогодні 12:45 326 0
Конор Мак-Грегор прокоментував протистояння із Хабібом Нурмагомедовим
Мак-Грегор: У поєдинку із Нурмагомедовим було багато особистого
#Мак-Грегор, #Нурмагомедов, #UFC

Джерело - sport.ua.

У бою між чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедов та 31-річним ірландцем Конором Мак-Грегором було багато особистого.

Про це розповів Мак-Грегор.

"Деякі речі, можливо, зайшли занадто далеко, але це те, що є. Це бойовий бізнес. Зрештою, все пішло так, як пішло.

До того ж, я говорив не просто так. Деякі речі привели до того, що було сказано. Справа не тільки в словах, були дії, які призвели до слів. Наприклад ситуація з Артемом Лобовим. Деякі речі виявилися непоміченими, в результаті вийшло так, як ніби я почав все це. У будь-якому випадку, в цьому бою було багато особистого", - розповів Мак-Грегор.

Поєдинок Нурмагомедов — Мак-Грегор відбувся в Лас-Вегасі 6-го жовтня 2018-го року. Нурмагомедов здобув перемогу больовим прийомом в четвертому раунді бою.

Свій наступний бій Хабіб проведе проти 35-річного американця Тоні Фергюсона, який відбудеться в Нью-Йорку 18-го квітня.

Нагадаємо, бій Мак-Грегор – Нурмагомедов може відбутися восени.

Раніше повідомлялося, що Хабібу Нурмагомедову не цікавий реванш із Мак-Грегором.

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