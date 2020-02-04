Мак-Грегор: У поєдинку із Нурмагомедовим було багато особистого

У бою між чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедов та 31-річним ірландцем Конором Мак-Грегором було багато особистого.

Про це розповів Мак-Грегор.

"Деякі речі, можливо, зайшли занадто далеко, але це те, що є. Це бойовий бізнес. Зрештою, все пішло так, як пішло.

До того ж, я говорив не просто так. Деякі речі привели до того, що було сказано. Справа не тільки в словах, були дії, які призвели до слів. Наприклад ситуація з Артемом Лобовим. Деякі речі виявилися непоміченими, в результаті вийшло так, як ніби я почав все це. У будь-якому випадку, в цьому бою було багато особистого", - розповів Мак-Грегор.