Канзас-Сіті Чіфс — Сан-Франциско Форті Найнерс: прогноз букмекерів на Супербоул-2020

Джерело - Чемпіон.

Канзас-Сіті Чіфс та Сан-Франциско Форті Найнерс зустрінуться в ніч з 2-го на 3-є лютого у фінальному матчі за звання чемпіона північноамериканської Національної футбольної ліги. Матч відбудеться у Маямі на арені Hard Rock Stadium.

Початок матчу о 01.30 ночі за київським часом.

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На думку аналітиків компанії Паріматч фаворитами матчу є підопічні Енді Ріда. На перемогу Чіфс приймають ставки з коефіцієнтом 1.86. Успіх Сан-Франциско Форті Найнерс оцінюють в 2.03.