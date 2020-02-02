 Super Bowl 2020. Смотреть онлайн Канзас-Сити Чифс - Сан-Франциско 49ерс | Регбі | Champion.com.ua
Мій профіль
Тім - Джокович: онлайн-трансляція чоловічого фіналу Australian Open. LIVE
Сьогодні 12:24 3067
Канзас-Сіті Чіфс - Сан-Франциско 49ерс: онлайн-трансляція Super Bowl 2020. LIVE
Сьогодні 12:51 1875
Голкіпер Аризони здійснив феноменальний сейв ударом Скорпіона
Сьогодні 12:02 721
Цинізм дня! Ірина Морозюк спаклюжила Гімн України
Вчора 23:18 2444 6
Голанд встановив унікальний рекорд Бундесліги
Вчора 20:18 1405 1
Сербія розгромила Україну у кваліфікації на чемпіонат світу
Вчора 19:19 7052
Збірна Легіону здобула перемогу на Матчі зірок Суперліги
Вчора 18:46 617
Динамо візьме 23 гравців на збори у Туреччину
Вчора 17:58 948
Кенін виграла Australian Open
Вчора 12:55 1050
Переможний стрибок Бех-Романчук - найкращий результат сезону в світі
Вчора 12:17 2950
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:49 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 215625
13:47 Футбол Барселона - Леванте: онлайн-трансляція матчу 22 туру Ла-Ліги. LIVE 38
13:46 Бокс Далакян завершив підготовку до захисту титулу 52
13:34 Пряма трансляція Аталанта - Дженоа: онлайн-трансляція матчу 22 туру Серії А. LIVE 64
13:30 Футбол Зінченко: На столі лежала пропозиція від Зеніту 659
13:09 Блог Неймара покарали за ефектний фінт 633 1
13:01 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 334327
12:58 Футбол У Кривому Розі закрили філіал академії Шахтаря 139
12:51 Пряма трансляція Канзас-Сіті Чіфс - Сан-Франциско 49ерс: онлайн-трансляція Super Bowl 2020. LIVE 1875
12:42 Футбол Боруссія Д - Уніон 5:0. Огляд матчу 239
12:34 Футбол Чорноморець переглядає чемпіона світу 307
12:24 Пряма трансляція Тім - Джокович: онлайн-трансляція чоловічого фіналу Australian Open. LIVE 3067
12:09 RunNews Як почати бігати? Рекомендації від чемпіонів – Ірина Ліщинська 132
12:02 Блог Голкіпер Аризони здійснив феноменальний сейв ударом Скорпіона 721
11:53 Пряма трансляція Тоттенгем - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 25 туру АПЛ. LIVE 657
11:52 Футбол Крижані Вовки - Кременчук 2:6. Огляд матчу 138
11:45 Футбол Мілевський: Я не збирався вітатися з Бойком 1062
11:30 Хокей Бостон знищив Міннесоту, Детройт поступився Рейнджерс. Результати матчів НХЛ 195
11:14 Футбол Зінченко: Я взагалі не люблю дивитися футбол 346
10:54 Футбол Лестер - Челсі 2:2. Огляд матчу 344
10:49 Баскетбол Лейкерс переграв Сакраменто, Портленд знищив Юту. Результати матчів НБА 158
10:26 Футбол Реал – Атлетіко 1:0. Огляд матчу 267
10:10 Блог Конкурс данків на Матчі усіх зірок Суперліги 226
09:52 Футбол Динамо вирушило другий зимовий збір 613
09:38 Хокей Білий Барс — Дніпро 1:5. Огляд матчу 182

Канзас-Сіті Чіфс - Сан-Франциско 49ерс: онлайн-трансляція Super Bowl 2020. LIVE

Сьогодні 12:51 1875 0
Канзас-Сіті Чіфс - Сан-Франциско 49ерс: онлайн-трансляція Super Bowl 2020. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У 54-му за ліком Super Bowl зустрінуться чемпіон Національної футбольної конференції Сан-Франциско 49ерс з чемпіоном Американської футбольної конференції Канзас-Сіті Чіфс.

Матч відбудеться у ніч на 3 лютого, на Хард Рок Стедіум у Маямі.

Початок о 1:30 за київським часом.

Онлайн-трансляцію фінальної гри Канзас-Сіті Чіфс - Сан-Франциско 49ерс наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

Нагадаємо, Канзас-Сіті в півфіналі переміг Таннессі Тайтенс (35:24), а Сан-Франциско впевнено розібралися з Грін Бей Пекерс (37:20).

Сан-Франциско Фортинайнерс є одним з найтитулованіших клубів американського футболу. Каліфорнійці 5 разів вигравали Супербоул, що є третім результатом в історії. Проте, остання звитяга датується далеким 1995 роком. Канзас-Сіті всього один раз тріумфували в головній спортивній події США. Це сталося аж в 1970 році.

У разі перемоги, Сан-Франциско зрівняється за кількістю трофеїв з Піттсбург Стілерз та Нью-Інгленд Петріотс. У обох колективів по 6 перемог.

Коментарі ()