Менеджер бійця змішаних єдиноборств Конора Мак-Грегора Одді Аттар пообіцяв розглянути пропозицію Боба Арума про бій з американським боксером Теренсом Кроуфордом

Про це повідомляє Vringe.com.

"Чудово бачити, що Боб Арум отямився. Він був одним з найбільших критиків, коли ми організовували бій Конора та Мейвезера. Зараз немає сумнівів, хто найпопулярніший боєць світу у єдиноборствах. Це свідчення зірковості та привабливості Конора. Найбільші зірки MMA і боксу викликають його на бій. Моє шанування їм усім. Ми розглянемо усі пропозиції", - сказав Аттар.