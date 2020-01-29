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Менеджер Мак-Грегора відреагував на виклик Кроуфорда

Сьогодні 16:32 49 0
Конор Мак-Грегор може провести ще один бій у боксі
Менеджер Мак-Грегора відреагував на виклик Кроуфорда
#Мак-Грегор

Джерело - espreso.tv.

Менеджер бійця змішаних єдиноборств Конора Мак-Грегора Одді Аттар пообіцяв розглянути пропозицію Боба Арума про бій з американським боксером Теренсом Кроуфордом

Про це повідомляє Vringe.com.

"Чудово бачити, що Боб Арум отямився. Він був одним з найбільших критиків, коли ми організовували бій Конора та Мейвезера. Зараз немає сумнівів, хто найпопулярніший боєць світу у єдиноборствах. Це свідчення зірковості та привабливості Конора. Найбільші зірки MMA і боксу викликають його на бій. Моє шанування їм усім. Ми розглянемо усі пропозиції", - сказав Аттар.

Нагадаємо, Арум хоче організувати бій Кроуфорд – Мак-Грегор.

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