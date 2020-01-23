Джерело - sportarena.com.
Промоутер Боб Арум хоче організувати бій між екс-чемпіоном UFC Конором Мак-Грегором і чемпіоном світу за версією WBC в напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом (36-0, 27 КО).
Про це розповів сам промоутер.
"Як ви бачите, Мак-Грегор постійно говорить про Мейвезера і Пак’яо. Я б хотів, щоб Конор провів бій з Кроуфордом. Причому хотів би організувати їх поєдинок як за правилами MMA, так і за правилами боксу.
Думаю, що у Кроуфорда є борцівські минуле, тому він не буде проти бою з Мак-Грегором за правилами MMA або UFC. Ми обговоримо це з Даною Вайтом", - розповів Арум.
Нагадаємо, Мак-Грегор успішно повернувся в октагон, всього лише за 40 секунд перемігши американця Дональда Серроне.
Також, Мак-Грегор готовий битися із Мейвезером.