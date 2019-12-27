Збірна України з футзалу у ТОП-10 найкращих команд Європи

Українці ввійшли до ТОП-10 найкращих команд Європи

Джерело - УАФ.

В УЄФА оприлюднили підсумковий рейтинг футзальних збірних за 2019 рік.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Збірна України у підсумковому рейтингу посіла шосте місце.

Відзначимо, що у цьому році Україна пробилися в еліт-раунд відбору на чемпіонат світу-2020 року, де суперниками національної команди будуть Сербія, Іспанія і Франція. Перші матчі відбудуться у лютому 2020 року.

Раніше, визначилися суперники збірної України у елітному раунду кваліфікації на ЧС-2020.

Нагадаємо, в Україні можуть відбутися матчі Елітного раунду чемпіонату світу з футзалу.