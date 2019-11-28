 Продексім знищив Кардинал-Рівне у 9 турі Екстра-ліги | Футзал | Champion.com.ua
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Продексім знищив Кардинал-Рівне у 9 турі Екстра-ліги

Сьогодні 16:27 249 0
Господарі забили вісім сухих м'ячів
Продексім знищив Кардинал-Рівне у 9 турі Екстра-ліги
#Кардинал, #Продексім

Джерело - Чемпіон.

У 9-му турі Екстра-ліги з футзалу серед чоловічих команд херсонський Продексім розгромив Кардинал-Рівне.

Херсонська команда у кожному з таймів забила по чотири голи. Після 9 зіграних турів Продексім має 22 очки і лідирує в Екстра-лізі.

Екстра-ліга. Чемпіонат України з футзалу.
9 тур, 28 листопада 

Продексім – Кардинал-Рівне 8:0 (4:0)

Голи: 1:0 – 1 Скорий, 2:0 – 3 Ланко, 3:0 – 5 Зварич, 4:0 – 17 Даніель, 5:0 – 21 Волянюк, 6:0 – 24 Зварич, 7:0 – 31 Ланко, 8:0 – 34 Шотурма

Нагадаємо, збірна України зіграє товариські матчі у Черкасах.

Раніше, Гусєв і Алієв гратимуть за футзальний клуб.

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