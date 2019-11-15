Гусєв і Алієв гратимуть за футзальний клуб

Колишні гравці Динамо і збірної України Олег Гусєв і Олександр Алієв будуть грати за футзальний клуб Карбон, який буде виступати в Екстра-лізі чемпіонату області.

Про це повідомляє tablo.ck.ua.

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Інформацію джерела підтвердив президент команди Нарек Казарян.

Також в статусі почесних гостей клубу з Черкас теоретично можна буде побачити ще більше іменитих футболістів: один грав у київському Динамо, а інший виступає в європейському ТОП-клубі.