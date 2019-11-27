Тоні Фергюсон прокоментував бій із Хабібом Нурмагомедовим

Представник легкої ваги UFC Тоні Фергюсон готовий битися із чемпіоном Хабібом Нурмагомедовим.

Про це розповів сам боєць у Twitter.

"Більше ніяких ігор. Я готовий. Прийшов час дати фанатам те, що вони хочуть", - написав Фергюсон.

No more games. I’m open for business. Time to give the fans what they want 🕶 Champ Shit Only™️ 🇺🇸🏆🇲🇽 @danawhite @ballengeegroupmma # makeufcgreatagain pic.twitter.com/HxVb1c9mXX — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) November 27, 2019

Раніше повідомлялося, що Нурмагомедов буде битися із Фергюсоном у США.

Нагадаємо, Нурмагомедов назвав умови реваншу із Мак-Грегором.