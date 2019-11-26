Джерело - sport.ua.
Хабіб Нурмагомедов у наступному поєдинку буде захищати свій титул чемпіона UFC у легкій вазі проти Тоні Фергюсона.
Про це повідомив президент UFC Дена Вайт.
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"Поєдинок Хабіб - Фергюсон повинен стати головною подією PPV-турніру 18 квітня в Брукліні", - сказав Вайт.
Бій відбудеться 18 квітня 2020 року.
Пізніше інформацію про поєдинок підтвердив менеджер Нурмагомедова Алі Абдельазіз.
Нагадаємо, Нурмагомедов назвав умови реваншу із Мак-Грегором.