Романчук із рекордом виборов золото Кубка світу

Український плавець Михайло Романчук встановив рекорд на сьомому етапі Кубка світу з плавання, який відбувається у катарській Досі.

23-річний українець проплив 1,5 кілометра вільним стилем за 14:51.61, завоювавши золоту медаль і встановивши рекорд Кубка світу. Срібло у чеха Яна Мікі (14:58.30), бронзова медаль дісталася угорцю Гергелі Гюрті (14:59.88).

🚨We have a new World Cup Record in the 1500m FREE by Mykhailo ROMANCHUK of Ukraine!#SWC19 pic.twitter.com/C5aGTSw6lF