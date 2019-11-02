Хімік і Прометей знову перемогли. Результати других матчів 4 спареного туру Суперліги

Впевнені перемоги господарок

Джерело - Чемпіон.

Відбулися другі матчі четвертого спареного туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд.

Хімік і Прометей не залишили шансів у других матчах туру. Запоріжжя і Полісся як і у вчорашніх перших матчах святкували перемоги.

Суперліга. Регулярний чемпіонат з волейболу.

Жінки.

4 тур, другі матчі, 2 листопада

Хімік - Білозгар-Медуніверситет 3:0 (25:16, 25:16, 25:17)

Запоріжжя - Волинь 3:1 (23:25, 25:23, 25:21, 25:14)

Полісся - Педуніверситет-ШВСМ 3:1 (23:25, 25:17, 25:16, 25:22)

Прометей - Тернопіль 3:0 (25:16, 25:23, 25:17)

Нагадаємо, за сумою двох матчів у кваліфікації Ліги чемпіонів CEV Хімік пройшов Оломоуц. У першому матчі у Чехії Хімік переміг з рахунком 3:2. Вдома Хімік програв з рахунком 2:3, але переміг у Золотому сеті.