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Хімік і Прометей знову перемогли. Результати других матчів 4 спареного туру Суперліги

Сьогодні 13:56 175 0
Впевнені перемоги господарок
Хімік і Прометей знову перемогли. Результати других матчів 4 спареного туру Суперліги
#Прометей, #Хімік

Джерело - Чемпіон.

Відбулися другі матчі четвертого спареного туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд.

Хімік і Прометей не залишили шансів у других матчах туру. Запоріжжя і Полісся як і у вчорашніх перших матчах святкували перемоги.

Суперліга. Регулярний чемпіонат з волейболу. 
Жінки. 
4 тур, другі матчі, 2 листопада

Хімік - Білозгар-Медуніверситет 3:0 (25:16, 25:16, 25:17)

Запоріжжя - Волинь 3:1 (23:25, 25:23, 25:21, 25:14)

Полісся - Педуніверситет-ШВСМ 3:1 (23:25, 25:17, 25:16, 25:22)

Прометей - Тернопіль 3:0 (25:16, 25:23, 25:17)

Нагадаємо, за сумою двох матчів у кваліфікації Ліги чемпіонів CEV Хімік пройшов Оломоуц. У першому матчі у Чехії Хімік переміг з рахунком 3:2. Вдома Хімік програв з рахунком 2:3, але переміг у Золотому сеті.

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