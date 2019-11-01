Хімік і Прометей йдуть без поразок. Результати перших матчів 4 спареного туру Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися перші матчі четвертого спареного туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд.
У всіх чотирьох матчах перемоги святкували господарки. Хімік і Прометей легко перемогли відповідно Білозгар-Медуніверситет і Тернопіль. Перемогли вдома і Запоріжжя та Полісся. У турнірній таблиці лише Хімік і Прометей не втрачали очок. До речі, Хімік зіграв на два матчі менше.
Хімік - Білозгар-Медуніверситет 3:0 (25:21, 25:15, 25:18)
Запоріжжя - Волинь 3:1 (25:23, 19:25, 35:33, 25:19)
Полісся - Педуніверситет-ШВСМ 3:0 (25:19, 25:11, 25:15)
Прометей - Тернопіль 3:0 (25:15, 25:15, 25:17)
Завтра, 2 листопада, відбудуться другі матчі туру.
Нагадаємо, за сумою двох матчів у кваліфікації Ліги чемпіонів CEV Хімік пройшов Оломоуц. У першому матчі у Чехії Хімік переміг з рахунком 3:2. Вдома Хімік програв з рахунком 2:3, але переміг у Золотому сеті.