Хімік і Прометей йдуть без поразок. Результати перших матчів 4 спареного туру Суперліги

Хімік зіграв на два матчі менше

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші матчі четвертого спареного туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд.

У всіх чотирьох матчах перемоги святкували господарки. Хімік і Прометей легко перемогли відповідно Білозгар-Медуніверситет і Тернопіль. Перемогли вдома і Запоріжжя та Полісся. У турнірній таблиці лише Хімік і Прометей не втрачали очок. До речі, Хімік зіграв на два матчі менше.

Суперліга. Регулярний чемпіонат з волейболу.

Жінки.

4 тур, перші матчі, 1 листопада

Хімік - Білозгар-Медуніверситет 3:0 (25:21, 25:15, 25:18)

Запоріжжя - Волинь 3:1 (25:23, 19:25, 35:33, 25:19)

Полісся - Педуніверситет-ШВСМ 3:0 (25:19, 25:11, 25:15)

Прометей - Тернопіль 3:0 (25:15, 25:15, 25:17)

Завтра, 2 листопада, відбудуться другі матчі туру.

Нагадаємо, за сумою двох матчів у кваліфікації Ліги чемпіонів CEV Хімік пройшов Оломоуц. У першому матчі у Чехії Хімік переміг з рахунком 3:2. Вдома Хімік програв з рахунком 2:3, але переміг у Золотому сеті.