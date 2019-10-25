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Завтра у Києві відбудеться міжнародний матч з американського футболу

Сьогодні 12:55 365 0
Зустрінуться команди з України та Польщі
Завтра у Києві відбудеться міжнародний матч з американського футболу
#Україна, #Польща

Джерело - Чемпіон.

26 жовтня о 19:30 відбудеться міжнародна товариська гра з американського футболу серед юнаків до 17 років.

Вперше на таку гру в Україну завітає команда з Варшави. Україну представіть київська команда Молотобійці. Цей спортивний клуб заснували у 2012 році, а вже за два роки команда стала переможцями першого офіційного чемпіонату України з флаг-футболу (безконтактний американський футбол). А також посіла 2 місце на Міжнародному чемпіонати з американського футболу в Австрії у 2017-2018 роках. У 2019 році команда представила Україну в Угорщині, де також посіла 2 місце. Головний тренер команди – Вадим Болейко. До тренерського складу команди запрошені два іноземні тренери з Америки та один з Польщі

Головна мета заходу – це пропаганда здорового способу життя серед молоді, популяризація американського футболу в Україні.  

Відео з гри можете переглянути за посиланням: https://www.facebook.com/HammerersKyiv.

Контакти: +380682227888 Вікторя 

+380674013884 Вадим Болейко

Місце проведення: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 2-Б.

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