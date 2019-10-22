Наставник збірної України: Відмовляючись від пропозиції з Росії, ти можеш залишитися ні з чим

Головний тренер збірної України Угіс Крастіньш незважаючи на обурення з боку уболівальників, викликав у розташування команди волейболістів, які виступають в чемпіонаті Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю xsport.ua.

"Волейбольний ринок настільки обмежений, що, відмовляючись від хорошої пропозиції з Росії, ти можеш залишитися ні з чим. У нас немає такого трансферного ринку, як у футболі. Багато гравців повинні чіплятися за єдина пропозиція, яку у них є. Якщо гравець цього не зробить, він не при справах.

Ви думали про реакцію уболівальників, запрошуючи в збірну українців з чемпіонату Росії? Я не думав про це, тому що запрошую до збірної українських гравців. Я ж не викликаю найманців. Вони українці. З федерації мені ніхто не говорив, кого запрошувати. Я запросив всіх, кого хотів. Я розумію, що є якісь політичні моменти. Але ми ж гравцям зарплату не платимо.

Вони грають за Україну, а не за контракт. Якби за контракт - це інша справа", - зазначив Крастіньш.