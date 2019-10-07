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Ураган зіграв внічию з Продексімом. Результати матчів 3 туру Екстра-ліги

Сьогодні 11:14 234 0
Центральний матч туру відбувся в Івано-Франківську
Ураган зіграв внічию з Продексімом. Результати матчів 3 туру Екстра-ліги
#Ураган, #Продексім

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі третього туру FavBet Екстра-ліга-2019/2020 років з футзалу.

У центральному матчі Ураган – Продексім, який завершував програму туру, в Івано-Франківську була зафіксована нічия 2:2. Сокіл здобув першу перемогу у сезоні. Кардинал-Рівне та ХІТ теж святкували перемоги.

FavBet Екстра-ліга-2019/20
3 тур
5 жовтня
ХІТ - Енергія 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Педяш, 2:0 - 26 Черпорнюк, 2:1 - 38 Пелех
 
Епіцентр К Авангард – Сокіл 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 5 Подлюк, 1:1 - 8 Дрозд (пен), 1:2 - 40 Шевченко
 
Кардинал-Рівне - Food Centre-СумДУ 6:3 (4:1)
Голи: 0:1 - 2 Катеринін, 1:1 - 4 Горпинич, 2:1 - 4 Салтанов, 3:1 - 5 Поночовний, 4:1 - 13 Мілінький, 5:1 - 23 Лисенко, 6:1 - 28 Басич, 6:2 - 32 Прощенко, 6:3 - 32 Зеленський.
 
6 жовтня
Ураган - Продексім 2:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 3 Кордоба, 1:1 - 9 Скорий, 2:1 - 17 Лебідь, 2:2 - 25 Шеремета (авт)

Нагадаємо, Ураган знищив Продексім у матчі за Суперкубок України.

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