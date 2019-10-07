Ураган зіграв внічию з Продексімом. Результати матчів 3 туру Екстра-ліги

Центральний матч туру відбувся в Івано-Франківську

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі третього туру FavBet Екстра-ліга-2019/2020 років з футзалу.

У центральному матчі Ураган – Продексім, який завершував програму туру, в Івано-Франківську була зафіксована нічия 2:2. Сокіл здобув першу перемогу у сезоні. Кардинал-Рівне та ХІТ теж святкували перемоги.

FavBet Екстра-ліга-2019/20

3 тур

5 жовтня

ХІТ - Енергія 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Педяш, 2:0 - 26 Черпорнюк, 2:1 - 38 Пелех

Епіцентр К Авангард – Сокіл 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 5 Подлюк, 1:1 - 8 Дрозд (пен), 1:2 - 40 Шевченко

Кардинал-Рівне - Food Centre-СумДУ 6:3 (4:1)

Голи: 0:1 - 2 Катеринін, 1:1 - 4 Горпинич, 2:1 - 4 Салтанов, 3:1 - 5 Поночовний, 4:1 - 13 Мілінький, 5:1 - 23 Лисенко, 6:1 - 28 Басич, 6:2 - 32 Прощенко, 6:3 - 32 Зеленський.

6 жовтня

Ураган - Продексім 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 3 Кордоба, 1:1 - 9 Скорий, 2:1 - 17 Лебідь, 2:2 - 25 Шеремета (авт)

Нагадаємо, Ураган знищив Продексім у матчі за Суперкубок України.