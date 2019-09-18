Коростильов здобув золоту медаль на чемпіонаті Європи

Українець тріумфував у кульовій стрільбі

Український спортсмен Павло Коростильов успішно виступив на чемпіонаті Європи з кульової стрільби, який відбувається у Болоньї.

Про це повідомляє НОК України.

22-річний стрілець став чемпіоном Європи зі стрільби з малокаліберного пістолета.

Також на рахунку Коростильова срібло чемпіонату в команді разом з Володимиром Пастернаком та Максимом Городинцем.

Нагадаємо, українські гімнасти виграли 5 нагород на Кубку світового виклику.

Раніше, Верняєв завоював золото Європейських ігор у вправах на брусах.