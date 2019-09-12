Останній суперник Хабіба Нурмагомедова американець Дастін Пуар’є виявися сильнішим, ніж екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор.

Про це розповів сам російський боєць.

"Пуар’є фізично міцний. Не чекав, що він буде слизьким. Я був готовий до його гільйотині в кінці бою. Ще перед поєдинком сказав, що віддам йому шию з метою, щоб він витратив сили. А коли віддав шию, то вже довелося поквапитися. Пуар’є виявився дуже сильним суперником. Набагато сильнішим, ніж Мак-Грегор", - відзначив Нурмагомедов.