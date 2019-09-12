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Нурмагомедов: Пуар’є виявився сильнішим за Мак-Грегора

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Хабіб Нурмагомедов прокоментував свій останній бій
Нурмагомедов: Пуар’є виявився сильнішим за Мак-Грегора
#Нурмагомедов, #Пуар’є, #Мак-Грегор

Джерело - isport.ua.

Останній суперник Хабіба Нурмагомедова американець Дастін Пуар’є виявися сильнішим, ніж екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор.

Про це розповів сам російський боєць.

"Пуар’є фізично міцний. Не чекав, що він буде слизьким. Я був готовий до його гільйотині в кінці бою. Ще перед поєдинком сказав, що віддам йому шию з метою, щоб він витратив сили. А коли віддав шию, то вже довелося поквапитися. Пуар’є виявився дуже сильним суперником. Набагато сильнішим, ніж Мак-Грегор", - відзначив Нурмагомедов.

Раніше, Нурмагомедов назвав свого наступного суперника.

Нагадаємо, Мак-Грегор може отримати реванш із Хабібом.

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