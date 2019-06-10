Сестри Музичук здобули перемоги у дев'ятому турі на турнірі претенденток

Українки ділять 3-4 місце

Українські сестри-шахістки Анна і Марія Музичук здобули перемоги у своїх партіях 9-го туру Турніру претенденток, який відбувається в російському місті Казань.

Анна Музичук чорними фігурами виграла у грузинської шахістки Нани Дзагнідзе. Марія Музичук, граючи білими, обіграла китаянку Тань Джуньї. Після 9 турів сестри Музичук набрали по 4,5 очка (50%) і ділять в турнірній таблиці 3–4 місця.

Лідирує в турнірі росіянка Олександра Горячкіна, яка набрала 7,5 очка. Нагадаємо, що переможниця турніру отримає право зіграти з чинною чемпіонкою світу Цзюй Веньцзюнь.

Нагадаємо, українське дербі сестер Музичук завершилось нічиєю.

Раніше, Сестри Музичук переграли росіянок на турнірі претенденток.

Джерело - Чемпіон.