Українець відірвався від найближчого переслідувача на 30 кілограмів

Український важкоатлет Дмитро Чумак став переможцем турніру British International Open у ваговій категорії до 109 кілограмів.

Змагання в Ковентрі, Великобританія, мають бронзовий статус IWF і є кваліфікаційними на Олімпійські ігри-2020. Чумак є чемпіоном Європи-2018 в неолімпійській категорії до 102 кілограм, але заради виступу в Токіо перейшов в категорію до 109 кг і на змаганнях в Ковентрі важив 103,6 кг.

Українець стартував в ривку з 165 кг, потім взяв 170 кг, але не зумів вдало виконати третій підхід на 175 кг. Втім, найкращий результат суперників в цій вправі склав 160 кг. Потім Чумак в першій спробі взяв 200 кг в поштовху, після чого підкорив вагу 210 кг, але третя спроба на 215 кг виявилася невдалою. Правда, найкращий результат суперників склав 200 кг.

Таким чином, з сумою 380 кілограмів українець завоював золото багатоборства.

1. Дмитро Чумак, Україна - 380 кг

2. Аренас Сідіскіс, Литва - 350 кг

3. Оуен Боксолл, Великобританія - 350 кг

Нагадаємо, збірна України оголосила заявку на чемпіонат Європи з важкої атлетики.

Раніше повідомлялося, український важкоатлет став призером Чемпіонату світу.

Джерело - Чемпіон.