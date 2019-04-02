Російського бійця ММА довічно дискваліфікували через допінг

Антидопінгове агентство США (USADA) довічно дискваліфікувала 32-річного російського важковаговика UFC Руслана Магомедова.

Про це повідомляє mmafighting.com.

Вперше в історії довічне відсторонення було зроблено після того, як Магомедов втретє порушив антидопінгові правила.

Нагадаємо, 7 вересня 2017 року Магомедов провалив допінг-тест і був дискваліфікований на 2 роки. У бійця виявили остарін.

10 жовтня 2018 року росіянин провалив тестування. У його пробах були виявлені метаболіти стероїдів метилтестостерону і станозолола.

5 лютого 2019 року Магомедов відмовився здавати допінг-проби, що агентство вважає рівноцінним прийманням допінгу.

Нагадаємо, Мак-Грегор тренується навіть після завершення кар'єри.

Джерело - xsport.ua.