Українки стали найкращими на континенті

Жіноча збірна України виграла золото чемпіонату Європи з карате в командному куміте.

Про це повідомляє НОК України на власній сторінці у Facebook.

Континентальна першість відбувається в іспанській Гвадалахарі. На шляху до фіналу українки здолали Португалію (2:1), Фінляндію (2:0), Норвегію (9:5), Хорватію (11:3). У півфіналі збірна України виявилася сильнішою за команду Італії - 15:8.

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У фінальному поєдинку Україна перемогла представниць Туреччини - 2:1. За збірну України виступали Анжеліка Терлюга, Галина Мельник, Аніта Серьогіна і Діана Шостак.

Окрім цього на чемпіонаті Європи Аніта Серьогіна (до 61 кг) та Станіслав Горуна (до 75 кг) завоювали бронзові медалі в особистих категоріях.

Нагадаємо, Українки здобули срібло турніру Karate 1 Premier.

Раніше збірна України завоювала три медалі на молодіжному чемпіонаті Європи.

Джерело - Чемпіон.