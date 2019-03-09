Збірна України зіграє проти Хорватії в Запоріжжі

Арена Юність вперше прийме футзальні матчі

Збірна України з футзалу проведе два контрольні поєдинки проти Хорватії на арені Юність у Запоріжжі.

Про це повідомляє офіційний сайт АФУ.

Команда Олександра Косенка зустрінеться з Хорватією в рамках підготовки до матчів основного раунду відбору на чемпіонат світу-2020 року, де зіграє проти Словенії, Македонії та Косово.

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Україна і Хорватія протистояли один одному в київському відборі на чемпіонат Європи-2018, де наші футзалісти у вирішальному матчі перемогли з рахунком 2:1 і вийшли до фінальної частини змагань.

Товариські зустрічі пройдуть 9 і 10 квітня на Юність. Початок обох поєдинків о 19:00.

Нагадаємо, що збірна України у драматичному матчі програла росіянкам на Євро 2019.

Джерело - Офіційний сайт АФУ.