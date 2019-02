Мак-Грегор хоче провести бій з Діасом

Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор запропонував провести бій проти Нейта Діаса.

Про це ірландець написав в своєму Twitter.

Мак-Грегор відреагував на заяву Андерсона Сілви про те, що він хоче провести бій з Ніком Діасом.

Book it. I’ll fight Nate on it. https://t.co/ewh4aQ4E7A