Мак-Грегор хоче провести бій з Діасом

Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор запропонував провести бій проти Нейта Діаса.

Про це ірландець написав в своєму Twitter.

Мак-Грегор відреагував на заяву Андерсона Сілви про те, що він хоче провести бій з Ніком Діасом.

"Зробіть це. А я зустрінуся з Нейтом на цьому ж турнірі", - написав Макгрегор.

Book it. I’ll fight Nate on it. https://t.co/ewh4aQ4E7A — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 10 лютого 2019 р.

Відзначимо, що Макгрегор двічі зустрічався з Діасом 2016 року. Перший бій залишився за Діасом, а в другому здобув перемогу ірландець.

Нагадаємо, легендарний боєць став амбасадором української компанії. Тим часом Мак-Грегор може провести бій влітку

Джерело - Чемпіон.