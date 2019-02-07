Легендарний боєць став амбасадором української компанії. ФОТО

Офіційний амбасадором бренду Parimatch - всесвітньо відомий боєць UFC Конор МакГрегор.

У рамках кампанії з ребрендингу Parimatch підтвердив підписання контракту з міжнародним чемпіоном UFC Конором МакГрегором, який не боїться сміливих викликів і завжди заряджений перемагати.

"У мене немає ніяких бар'єрів, і я завжди зосереджений на перемозі! Пишаюся тим, що я є частиною Parimatch і зможу поділитися з вами своїм прагненням і силою. Я завжди насолоджуюся сміливими випробуваннями, і я вже заряджений перемагати з Parimatch!" – заявив один із найвідоміших бійців сучасності Конор МакГрегор.

Коментуючи ребрендинг, CEO Parimatch Сергій Портнов зазначив:

"Наш вибір бренд-амбасадора не випадковий. Як і Parimatch, Конор МакГрегор готовий взяти на себе сміливість бути собою і виходити за рамки спорту. Він відображає силу духу і стиль компанії – динамічний та амбітний".

Бренд Parimatch за 25 років активного розвитку трансформувався в міжнародну букмекерську компанію, яка веде діяльність більш ніж у 60 країнах. Щоб підкреслити свій характер та індивідуальність, Parimatch провів глобальний ребрендинг.

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У рамках запуску світової кампанії вже опублікований свіжий рекламний ролик, де роль Конора МакГрегора виконав блогер і воркаутер із Казахстану – Іслам Бадургов.

Спортсмени познайомилися восени 2018 на турнірі UFC у Гданську, після чого Іслам став займатися в залі Конора SBG з його особистим тренером.

"Іслам Бадургов – чудовий хлопець у прекрасній спортивній формі. Мені імпонує його сміливість, зухвалість і почуття гумору. Упевнений, він відмінно впорався з роллю Красеня", – Конор.

Раніше повідомлялося, що Мак-Грегор може завітати до України.

Джерело - Parimatch.