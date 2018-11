Музичук: Вийти до півфіналу було нелегко

Марія Музичук поділилася враженнями від виходу до півфіналу чемпіонату світу з шахів.

Про це повідомляє chessugra у twitter.

"Вийти до півфіналу було нелегко, моя суперниця дуже добре боролася. Двічі я виграла першу партію, а потім не змогла зробити нічию у другій. Я намагалася бути спокійною, і, можливо, це допомогло мені в підсумку", - сказала Музичук.

Mariya Muzychuk: It wasn’t easy at all, my opponent fought very well. Two times I won the first game and then couldn’t even make a draw in the second ones. I tried to be calm and maybe this helped me. #ugrachess #wwcc2018 pic.twitter.com/BhBSlzS1bQ