Марія Музичук вийшла до півфіналу чемпіонату світу

У чвертьфіналі чемпіонату світ українка Марія Музичук перемогла Жансає Абдумалік з Казахстану.
Шахістки завершили чотири партії матчу з класичним контролем часу внічию 2:2 та виявляли переможницю на тай-брейку. У партіях у швидкі шахи сильнішою виявилася українка.
Жіночий чемпіонат світу
1/4 фіналу
Ханти-Мансійськ, Росія
Жансає Абдумалік (Казахстан) – Марія Музичук (Україна) – 3,5:4,5 (2:2, 1,5:3,5 на тай-брейку)
Нагадаємо, Анна Музичук у чвертьфіналі чемпіонату світу програла росіянці Олександрі Костенюк та припинила боротьбу.
Анна Музичук посідає третю сходинку світового рейтингу, а Марія — шосту.
Джерело - Чемпіон.