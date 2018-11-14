Марія Музичук вийшла до півфіналу чемпіонату світу

У чвертьфіналі чемпіонату світ українка Марія Музичук перемогла Жансає Абдумалік з Казахстану.

Шахістки завершили чотири партії матчу з класичним контролем часу внічию 2:2 та виявляли переможницю на тай-брейку. У партіях у швидкі шахи сильнішою виявилася українка.

Жіночий чемпіонат світу

1/4 фіналу

Ханти-Мансійськ, Росія

Жансає Абдумалік (Казахстан) – Марія Музичук (Україна) – 3,5:4,5 (2:2, 1,5:3,5 на тай-брейку)

Нагадаємо, Анна Музичук у чвертьфіналі чемпіонату світу програла росіянці Олександрі Костенюк та припинила боротьбу.

Анна Музичук посідає третю сходинку світового рейтингу, а Марія — шосту.

Джерело - Чемпіон.