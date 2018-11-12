Сестри Музичук не зуміли перемогти в перших партіях 1/4 фіналу ЧС

У російському Ханти-Мансійську триває чемпіонат світу з шахів серед жінок. Свої перші партії 1/4 фіналу зіграли українки Анна і Марія Музичук.

Про це повідомляє Укрінформ.

Анна Музичук завершила внічию першу партію з росіянкою Олександрою Костенюк. Українка витрачала більше часу на ходи, але в кінці вирівняла гру і змусила суперницю погодитись на нічию.

Сенсаційною стала поразка Марії Музичук від юної Жансаї Абдумалік з Казахстану. Українка грала білими, але припустилася кількох помилок і в підсумку програла.

Завтра, 13 листопада, відбудуться другі партії 1/4 фіналу ЧС з шахів. Якщо за підсумкам двох класичних партій переможців не визначать, то на 14 листопада призначено тай-брейк.

Нагадаємо, Анна Музичук піднялася на третю сходинку у світовому рейтингу.

Джерело - ukrinform.ua.