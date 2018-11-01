Музичук піднялася на третю сходинку у шаховому рейтингу

ФІДЕ на своєму офіційному сайті оприлюднила оновлений жіночий рейтинг станом на 1 листопада 2018 року.
Так, найкраща українська шахістка Анна Музичук посідає в загальному заліку третє місце з показником 2564. Китаянка Хоу Іфань (2658) - перший номер світових шахів. Чемпіонка світу Цзюй Вензюнь (2568) посідає друге місце.
Рейтинг ФІДЕ
1. Хоу Іфань (Китай) - 2658
2. Цзюй Вензюнь (Китай) - 2658
3. Анна Музичук - 2564 ...
6. Марія Музичук - 2545
34. Анна Ушеніна - 2440
36. Наталя Букса - 2437
49. Інна Гапоненко - 2420
60. Юлія Осьмак - 2403
85. Наталія Жукова - 2375
Нагадаємо, Українки здобули срібло на світовій шаховій олімпіаді.
Розумні і вродливі: чому українські шахістки закохали в себе весь світ.
Джерело - Чемпіон.