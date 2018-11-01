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Музичук піднялася на третю сходинку у шаховому рейтингу

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Музичук піднялася на третю сходинку у шаховому рейтингу

ФІДЕ на своєму офіційному сайті оприлюднила оновлений жіночий рейтинг станом на 1 листопада 2018 року.

Так, найкраща українська шахістка Анна Музичук посідає в загальному заліку третє місце з показником 2564. Китаянка Хоу Іфань (2658) - перший номер світових шахів. Чемпіонка світу Цзюй Вензюнь (2568) посідає друге місце.

Рейтинг ФІДЕ

1. Хоу Іфань (Китай) - 2658

2. Цзюй Вензюнь (Китай) - 2658

3. Анна Музичук - 2564 ...

6. Марія Музичук - 2545

34. Анна Ушеніна - 2440

36. Наталя Букса - 2437

49. Інна Гапоненко - 2420

60. Юлія Осьмак - 2403

85. Наталія Жукова - 2375

Нагадаємо, Українки здобули срібло на світовій шаховій олімпіаді.

Розумні і вродливі: чому українські шахістки закохали в себе весь світ.

Джерело - Чемпіон.

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