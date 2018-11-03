Лідер української збірної взяв срібло чемпіонату світу

Лідер збірної України зі спортивної гімнастики, олімпійський чемпіон Ріо 2016 Олег Верняєв став віце-чемпіоном світу.

Про це повідомляє isport.

У світовій першості в Досі він посів друге місце у вправах на брусах. Українець блискуче виконав складну комбінацію, за яку набрав 15,591 бала, але китаєць Жу Джінгуану набрав 16,433 бала, ставши чемпіоном. Бронза у росіянина Артура Далалоняна (15,366).

Нагадаємо, український плавець Михайло Романчук фінішував другим на дистанції 400 метрів вільним стилем на етапі Кубка світу у китайському Пекіні.

Раніше золото ЧС з боротьби завоювала Алла Черкасова (68 кг).

Джерело - isport.