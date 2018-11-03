Лідер української збірної взяв срібло чемпіонату світу

Мій профіль

Шахтар переграв Динамо в найпринциповішому українському дербі

Сьогодні 19:10 542
Шахтар - Динамо: 2:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Сьогодні 18:55 12209
Дивитися онлайн Шахтар - Динамо: пряма трансляція 3.10.2018
Сьогодні 16:32 8748
Степаненко все ж вийде у складі Шахтаря
Сьогодні 16:00 435
Шахтар - Динамо: Фонсека vs Хацкевич. ВІДЕО
Сьогодні 15:27 792
Леганес — Атлетіко: пряма онлайн-трансляція
Сьогодні 13:56 295
Лунін залишився в запасі на матч з Атлетіком
Сьогодні 13:10 286
Шахтар - Динамо: Найкращі голи українського класіко. ВІДЕО
Сьогодні 12:27 577
Букмекери визначили фаворита у грі Шахтар - Динамо
Сьогодні 08:44 760
Шахтар - Динамо: анонс і прогноз 14-го туру УПЛ
Сьогодні 06:01 3036
Навколо спорту
Блоги
Фантастичний гол Коваленка, який приніс гірникам перемогу в грі з Динамо. ВІДЕО
Фантастичний гол Коваленка, який приніс гірникам перемогу в грі з Динамо. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:45 1106
Шапаренко забив гол у роздягальню Шахтарю. ВІДЕО
Шапаренко забив гол у роздягальню Шахтарю. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:04 914
Шахтар - Динамо: Фонсека vs Хацкевич. ВІДЕО
Шахтар - Динамо: Фонсека vs Хацкевич. ВІДЕО Phillip Hess
Сьогодні 15:27 792
Згадати все: Мілевський принизив Шахтар, Суркіс вибачився. ВІДЕО
Згадати все: Мілевський принизив Шахтар, Суркіс вибачився. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:02 1600
Шахтар - Динамо: Найкращі голи українського класіко. ВІДЕО
Шахтар - Динамо: Найкращі голи українського класіко. ВІДЕО Phillip Hess
Сьогодні 12:27 577
Ракетка от Роджера Федерера - атакующая сила и виртуозность игры
Ракетка от Роджера Федерера - атакующая сила и виртуозность игры Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:17 309
Шахтар - Динамо, Арсенал - Ліверпуль: найкращі матчі вікенду
Шахтар - Динамо, Арсенал - Ліверпуль: найкращі матчі вікенду Валерій Ручка
Вчора 14:30 1662
Найкращі данки, асисти та проходи другого тижня в НБА. ВІДЕО
Найкращі данки, асисти та проходи другого тижня в НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
01.11.2018 19:30 303
Суддю захищала поліція після пенальті призначеного на останніх хвилинах. ВІДЕО
Суддю захищала поліція після пенальті призначеного на останніх хвилинах. ВІДЕО Максим Буйдин
31.10.2018 12:18 2117
I am Gay: футбольні зірки нетрадиційної орієнтації. ВІДЕО
I am Gay: футбольні зірки нетрадиційної орієнтації. ВІДЕО Валерій Ручка
30.10.2018 23:53 1853
Клей всемогутній. Гравець Голден Стейт встановив рекорд у НБА. ВІДЕО
Клей всемогутній. Гравець Голден Стейт встановив рекорд у НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
30.10.2018 18:02 755
Світоліна у вогні: найкращі розіграші українки в 2018 році. ВІДЕО
Світоліна у вогні: найкращі розіграші українки в 2018 році. ВІДЕО Андрій Твердохліб
30.10.2018 12:04 920
Марадоні - 58: еволюція та найкращі голи. ФОТО+ВІДЕО
Марадоні - 58: еволюція та найкращі голи. ФОТО+ВІДЕО Максим Буйдин
30.10.2018 11:47 623
Погба розбігався перед пенальті довше, ніж Усейн Болт пробігає 100-метрівку. ВІДЕО
Погба розбігався перед пенальті довше, ніж Усейн Болт пробігає 100-метрівку. ВІДЕО Валерій Ручка
29.10.2018 18:58 1857
Шахтар дуже однобоко анонсував дербі з Динамо. ВІДЕО
Шахтар дуже однобоко анонсував дербі з Динамо. ВІДЕО Валерій Ручка
29.10.2018 14:30 1771
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:50 Футбол Драматична перестрілка від Вест Гема та Бернлі в АПЛ. ВІДЕО 17
20:30 Футбол Хацкевич: Важко прийняти такий результат 159
20:10 Футбол Гол і асист Мораеса принесли перемогу Шахтарю над Динамо. ВІДЕО 343
19:50 Футбол Фонсека: Дуже солодко перемагати на останніх хвилинах 192
19:45 Блог Фантастичний гол Коваленка, який приніс гірникам перемогу в грі з Динамо. ВІДЕО 1106
19:28 Футбол Ньюкасл здобув першу перемогу в сезоні, Вест Гем переграв Бернлі. Результати 11-го туру АПЛ 294
19:10 Футбол Шахтар переграв Динамо в найпринциповішому українському дербі 542
18:55 Футбол Шахтар - Динамо: 2:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 12209
18:43 Футбол Мораес забив у ворота своєї колишньої команди. ВІДЕО 1106
18:35 Футбол Моурінью вивозить перемогу з Борнмута. ВІДЕО 234
18:23 Футбол Лестер перед матчем АПЛ вшанував свого загиблого власника. ВІДЕО 244
18:04 Блог Шапаренко забив гол у роздягальню Шахтарю. ВІДЕО 914
17:57 Футбол Бойко відмовився тиснути руку Мораесу 1007
17:45 Гімнастика Лідер української збірної взяв срібло чемпіонату світу 382
17:20 Футбол Арсенал мінімально програв Маріуполю в УПЛ. ВІДЕО 227
17:04 Баскетбол Київ-Баскет завдав Черкаським Мавпам чергової поразки в Суперлізі 217
16:45 Футбол Манченстер Юнайтед у компенсований час вирвав перемогу над Бормутом 260
16:32 Футбол Дивитися онлайн Шахтар - Динамо: пряма трансляція 3.10.2018 8748
16:21 Біатлон Лідер німецької збірної пропустить початок сезону 387
16:00 Футбол Степаненко все ж вийде у складі Шахтаря 435
15:50 Футбол Маріуполь мінімально переграв Арсенал 271
15:27 Блог Шахтар - Динамо: Фонсека vs Хацкевич. ВІДЕО 792
15:27 Теніс Цуренко: Я люблю Київ і Україну 323
15:11 Футбол Олімпік — Карпати: де дивитися матч 14 туру УПЛ 784
14:50 Футбол Матч Чорноморець — Зоря відбудеться за порожніх трибун 588

Лідер української збірної взяв срібло чемпіонату світу

Сьогодні 17:45 382 0
Лідер української збірної взяв срібло чемпіонату світу

Лідер збірної України зі спортивної гімнастики, олімпійський чемпіон Ріо 2016 Олег Верняєв став віце-чемпіоном світу.

Про це повідомляє isport.

У світовій першості в Досі він посів друге місце у вправах на брусах. Українець блискуче виконав складну комбінацію, за яку набрав 15,591 бала, але китаєць Жу Джінгуану набрав 16,433 бала, ставши чемпіоном. Бронза у росіянина Артура Далалоняна (15,366).

Нагадаємо, український плавець Михайло Романчук фінішував другим на дистанції 400 метрів вільним стилем на етапі Кубка світу у китайському Пекіні.

Раніше золото ЧС з боротьби завоювала Алла Черкасова (68 кг).

Джерело - isport.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()