Українська збірна з самбо - третя в командному заліку чемпіонату світу

В Тбілісі завершився молодіжний чемпіонат світу з самбо.

Повідомляє офіційний сайт федерації самбо України.

Українська збірна здобула 20 нагород: 1 золоту, 5 срібних та 14 бронзових. В загальнокомандному заліку Україна посіла третє місце, посупившись збірним Росії (37 нагород: 27 - 5 – 5) та Грузії (22 нагороди: 5 – 4 – 13).

Єдина золота нагорода збірної належить Аллі Бегебі, яка 14 жовтня, у святковий день, втборола свою медаль у категорії до 48 кг. У фіналі Алла здолала Мушарраф Ібодуллаєву з Киргизстану з перевагою в один бал - 3:2.

Загалом на першості світу виступили близько 300 спортсменів із різних куточків світу. Україну представляли 39 спортсменів.

Джерело - sambo.