Вони бездарні, безтехнічні, безхребетні та безхарактерні: тренер Волині знищив свою команду після поразки. ВІДЕО

Головний тренер волейбольного клубу Волинь-Університет-ОДЮСШ Богуслав Галицький вважає свою команду однією суцільною помилкою.

Про це сказав сам наставник.

"З такою командою як Хімік їм ще рано грати. Вони бездарні, безтехнічні, безхребетні та безхарактерні. Загалом, те, що я планував, не вдалося. Помилки, можна побачити, коли команда грає. Коли команда стоїть - помилок не побачиш. Це називається "одна суцільна помилка",- говорить Галицький.