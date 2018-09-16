Українські гімнастки здобули бронзові нагороди на Чемпіонаті світу

16 вересня на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики в Болгарії були розіграні останні медалі в окремих видах серед команд у групових вправах.
Українським спортсменкам вдалося вибороти бронзові нагороди в змаганнях з м'ячами і скакалками, де вони показали блискучий виступ.
Переможницями фіналу з м'ячами і скакалками стали італійки, а друге місце зайняла команда Росії.
Варто зазначити, що востаннє медалі Чемпіонату світу українські гімнастки у групових вправах здобували 5 років тому – у 2013 році бронзові нагороди українки вибороли у вправі з 10 булавами на турнірі в Києві.
Нагадаємо, українці здобули срібло континентального кубку з легкої атлетики.
А український плавець Говоров з рекордом здобув золото на етапі Кубка світу в Росії.
Джерело - ФГУ.