Українські гімнастки здобули бронзові нагороди на Чемпіонаті світу

16 вересня на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики в Болгарії були розіграні останні медалі в окремих видах серед команд у групових вправах.

Українським спортсменкам вдалося вибороти бронзові нагороди в змаганнях з м'ячами і скакалками, де вони показали блискучий виступ.

Переможницями фіналу з м'ячами і скакалками стали італійки, а друге місце зайняла команда Росії.

Варто зазначити, що востаннє медалі Чемпіонату світу українські гімнастки у групових вправах здобували 5 років тому – у 2013 році бронзові нагороди українки вибороли у вправі з 10 булавами на турнірі в Києві.