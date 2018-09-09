Українці здобули срібло Континентального кубку зі збірною Європи

Ганна Рижикова, Наталія Прищепа та Сергій Никифоров стали бронзовими призерами Континентального кубку IAAF у складі збірної Європи.

Наталія Прищепа показала свій кращий результат сезону. Вона пробігла 800 м за 1.59,58 хв. та фінішувала четвертою.

Ганна Рижикова з найкращим для себе результатом нинішнього сезону - 54,47 сек, стала третьою в бігу на 400 м з бар'єрами.

Сергій Никифоров з результатом 7,71 м фінішував сьомим в стрибках в довжину.

Нагадаємо, Ганна Рижикова стала переможницею міжнародного турніру у Хорватії.

Раніше, Рижикова привітала українців із Днем Незалежності.

Джерело - Чемпіон.