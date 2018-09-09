Мій профіль

Україна перемогла Словаччину в Лізі Націй

Сьогодні 17:49 1520
Шевченко: Знали, що моменти будуть і ми їх знайшли
Сьогодні 19:25 467
Як Україна здолала Словаччину в Лізі Націй. ВІДЕО
Сьогодні 19:09 891
Як Ярмоленко приніс Україні перемогу над Словаччиною. ВІДЕО
Сьогодні 18:08 844
Бій Ломаченка перенесли
Сьогодні 15:08 1011 1
Шевченко замінив лише одного гравця на матч зі Словаччиною
Сьогодні 14:45 1193
Сабо розказав що думає про напис Слава Україні на формі збірної
Сьогодні 13:43 2614
Блоги
Як феєрив легендарний Роберто Карлос. ВІДЕО
Як феєрив легендарний Роберто Карлос. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 21:30 750
Бійцю ММА видалили око після бою. ФОТО
Бійцю ММА видалили око після бою. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 00:19 1412
Очима вболівальників: як Зінченко перемогу збірній приніс. ВІДЕО
Очима вболівальників: як Зінченко перемогу збірній приніс. ВІДЕО Максим Буйдин
07.09.2018 14:31 3631 2
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:49 Футбол Франція перемогла Голландію у Лізі Націй 54
23:31 Легка атлетика Українці здобули срібло Континентального кубку зі збірною Європи 269 1
23:13 Футбол InStat назвав найкориснішого гравця збірної України у матчі зі Словаччиною 941
22:50 Футбол Мораес: Був би щасливий грати за збірну України. ВІДЕО 698
22:34 Футбол Дубль Еріксена приніс Данії перемогу над Уельсом. Інші матчі Ліги Націй. ВІДЕО 252
22:06 Плавання Українець Говоров з рекордом переміг на етапі Кубка світу в Росії. ВІДЕО 348
21:51 Футбол Перед матчем Кубка африканських націй загинув вболівальник 184
21:30 Футбол Яремчук: Тактично ми повністю переграли Словаччину 220
21:15 Баскетбол Українець Пустовий потрапив до топ-10 найкращих новачків Євроліги 210
20:49 Теніс Вільямс оштрафували за образу судді на US Open 466
20:30 Футбол Ярмоленко: Не хотілося підвести хлопців та всю країну 800
20:12 Пляжний футбол Україна здобула путівку на Європейські ігри-2019 397
19:48 Футбол Тренер Словаччини Козак: Момент з пенальті суперечливий 559
19:25 Футбол Шевченко: Знали, що моменти будуть і ми їх знайшли 467
19:09 Футбол Як Україна здолала Словаччину в Лізі Націй. ВІДЕО 891
18:47 Біатлон Бйорндален повернеться у біатлон задля однієї гонки 614
18:25 Футбол Стало відомо, де Україна зіграє перший домашній матч відбору Євро-2020 1055
18:08 Футбол Як Ярмоленко приніс Україні перемогу над Словаччиною. ВІДЕО 844
17:50 Футбол Україна - Словаччина 1:0. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 8801
17:49 Футбол Україна перемогла Словаччину в Лізі Націй 1520
17:31 Футбол У Ювентусі відреагували на погану форму Роналду 689
17:10 Футбол Погба зробив заяву, щодо переходу з МЮ до Барселони 432
16:49 Футбол Екс-форвард Арсеналу зламав таксисту щелепу 837
16:32 Бокс Промоутер Ломаченка назвав умову бою з Гарсією 578
16:16 Футбол Рамі та Андерсон все ж одружаться. ФОТО 604

Українці здобули срібло Континентального кубку зі збірною Європи

Сьогодні 23:31 269 1
Українці здобули срібло Континентального кубку зі збірною Європи

Ганна Рижикова, Наталія Прищепа та Сергій Никифоров стали бронзовими призерами Континентального кубку IAAF у складі збірної Європи. 

Наталія Прищепа показала свій кращий результат сезону. Вона пробігла 800 м за 1.59,58 хв. та фінішувала четвертою.

Ганна Рижикова з найкращим для себе результатом нинішнього сезону - 54,47 сек, стала третьою в бігу на 400 м з бар'єрами. 

Сергій Никифоров з результатом 7,71 м фінішував сьомим в стрибках в довжину.

Нагадаємо, Ганна Рижикова стала переможницею міжнародного турніру у Хорватії

Раніше, Рижикова привітала українців із Днем Незалежності

 

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()