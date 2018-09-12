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Троє українців вийшли у фінал ЧС із п’ятиборства

Сьогодні 18:36 58 0
Троє українців вийшли у фінал ЧС із п’ятиборства
Павло Тимощенко

Українці Павло Тимощенко, Юрій Федечко та Денис Павлюк вийшли у фінал чемпіонату світу з п’ятиборства, який проходить у Мексиці.

Про це повідомляє uatv.ua.

Павло Тимощенко виграв свою кваліфікаційну групу на головному для п’ятиборців старті сезону – чемпіонаті світу в Мехіко.

До фіналу змагань пробилися також Юрій Федечко та Денис Павлюк.

12 і 13 вересня п’ятиборці розіграють на чемпіонаті світу медалі в особистих змаганнях.

Нагадаємо, збірна України не виступила на чемпіонаті світу з легкої атлетики через відсутність візи в одного зі спортсменів.

Джерело - uatv.ua.

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