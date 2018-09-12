У Запоріжжі очікують аншлаг на гандбольній Лізі чемпіонів

На матчі Ліги чемпіонів Мотор - ПСЖ буде аншлаг

За інформацією в продажу на сайті musin.zp.ua не залишалося квитків. Їх розкупили.Арена Юність, де відбудеться матч, вміщує 3500 глядачів.

Нагадаємо, Чемпіон України Мотор і чемпіон Франції ПСЖ зустрінуться 12 вересня в рамках 1 туру Ліги чемпіонів. Матч розпочнеться о 19.00.

Де дивитися матч - читайте за посиланням.

https://musin.frontmanager.com.ua/PublicAPI/WidgetStep1.aspx?__uid=Ta5JH9pMr3Hua66w8o6Wrw&event=1474991979&_ga=2.172976419.100273122.1536741140-704337035.1536741140

Джерело - Чемпіон.