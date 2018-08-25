Українська тріатлоністка показала найкращий час у забігові, але програла гонку

Українська тріатлоністка Юлія Єлістратова показала найкращий час у забігові на етапі Кубка світу.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації тріатлону України.

На біговому сегменті українка продемонструвала результат 36:01, і це був найкращий час за підсумками змагань. Щоправда, швидкість у забігові не допомогла українці наздогнати спортсменок з першої десятки й у підсумку Єлістратова посіла 18 місце.

Після забігу спортсменка на своїй сторінці у Facebook підбила підсумки гонки.

"Іноді кращого часу на біговому сегменті достатньо лише для 18-го місця на Кубку світу. В Лозанні був не мій день… Але тепер я ще рішучіше налаштована на тренувальну роботу й буду покращувати свої показники у всіх трьох видах", — написала спортсменка.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з літнього біатлону українець зупинився за крок від п'єдесталу. А Підгрушна потрапила до квіткової церемонії.

Джерело - Федерація тріатлону України.