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Українська тріатлоністка показала найкращий час у забігові, але програла гонку

Сьогодні 22:12 134 0
Українська тріатлоністка показала найкращий час у забігові, але програла гонку

Українська тріатлоністка Юлія Єлістратова показала найкращий час у забігові на етапі Кубка світу.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації тріатлону України.

На біговому сегменті українка продемонструвала результат 36:01, і це був найкращий час за підсумками змагань. Щоправда, швидкість у забігові не допомогла українці наздогнати спортсменок з першої десятки й у підсумку Єлістратова посіла 18 місце.

Після забігу спортсменка на своїй сторінці у Facebook підбила підсумки гонки.

"Іноді кращого часу на біговому сегменті достатньо лише для 18-го місця на Кубку світу. В Лозанні був не мій день… Але тепер я ще рішучіше налаштована на тренувальну роботу й буду покращувати свої показники у всіх трьох видах", — написала спортсменка.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з літнього біатлону українець зупинився за крок від п'єдесталу. А Підгрушна потрапила до квіткової церемонії.

Джерело - Федерація тріатлону України.

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