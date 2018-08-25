Кільчицький зупинився за крок від п'єдесталу

На Чемпіонаті світу з літнього біатлону відбулася спринтерська гонка у чоловіків.

Наш біатлоніст Віталій Кульчицький, зупинився за крок від п'єдесталу. йому не вистачило лише трьох секунд. Натомість увесь п'єдестал заполонили господарі чемпіонату - чехи.

Чемпіонат світу з літнього біатлону

Спринт

Чоловіки

1. Міхал Крчмарж (0+0) 24:14,2

2. Ондрей Моравець (0+0) +0,3

3. Томаш Крупчик (0+1) +20,3

...

4. Віталій Кільчицький (0+0) +23,2

7. Артем Прима (0+0) +45,5

11. Сергій Семенов (0+1) +1:01,6

22. Артем Тищенко (1+1) +1:32,5

25. Дмитро Підручний (0+1) +1:39,3

39. Тарас Лесюк (1+1) +2:44,5

Нагадаємо, у жіночому спринті Підгрушна потрапила до квіткової церемонії.

Графік Чемпіонату світу дивіться на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.