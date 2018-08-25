Кільчицький зупинився за крок від п'єдесталу

На Чемпіонаті світу з літнього біатлону відбулася спринтерська гонка у чоловіків.
Наш біатлоніст Віталій Кульчицький, зупинився за крок від п'єдесталу. йому не вистачило лише трьох секунд. Натомість увесь п'єдестал заполонили господарі чемпіонату - чехи.
Чемпіонат світу з літнього біатлону
Спринт
Чоловіки
1. Міхал Крчмарж (0+0) 24:14,2
2. Ондрей Моравець (0+0) +0,3
3. Томаш Крупчик (0+1) +20,3
...
4. Віталій Кільчицький (0+0) +23,2
7. Артем Прима (0+0) +45,5
11. Сергій Семенов (0+1) +1:01,6
22. Артем Тищенко (1+1) +1:32,5
25. Дмитро Підручний (0+1) +1:39,3
39. Тарас Лесюк (1+1) +2:44,5
Нагадаємо, у жіночому спринті Підгрушна потрапила до квіткової церемонії.
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Джерело - Чемпіон.