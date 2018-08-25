Чотири українки потрапили в ТОП-10 спринтерської гонки на чемпіонаті світу з літнього біатлону

На Чемпіонаті світу з літнього біатлону відбулася спринтерська гонка серед жінок.
Лідер збірної України з біатлону - Олена Підгрушна потрапила до квіткової церемонії. Спортсменка припустилася лише одного промаху, що не дало можливості піднятися вище п'ятої позиції.
До вашої уваги результати спринтерської гонки.
Чемпіонат світу з літнього біатлону
Спринт
Жінки
1. Пауліна Фіалкова (Словаччина) (0+1) 21:50,9
2. Моніка Гойніш (Польща) (1+1) +7,2
3. Галина Вишневська (Казахстан) (0+0) +23,2
...
5. Олена Підгрушна (Україна) (0+1) +33,6
7. Анастасія Меркушина (Україна) (2+0) +38,8
8. Віта Семеренко (Україна) (0+1) +57,6
10. Юлія Журавок (Україна) (0+0) +57,8
36. Марія Кручова (Україна) (2+1) +3:42,3
Нагадаємо, у перший день змагань збірна України залишилася без медалей.
Джерело - Чемпіон.