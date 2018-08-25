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Чотири українки потрапили в ТОП-10 спринтерської гонки на чемпіонаті світу з літнього біатлону

Сьогодні 20:13 344 0
Чотири українки потрапили в ТОП-10 спринтерської гонки на чемпіонаті світу з літнього біатлону
Фото: biathlon.com.ua

На Чемпіонаті світу з літнього біатлону відбулася спринтерська гонка серед жінок.

Лідер збірної України з біатлону - Олена Підгрушна потрапила до квіткової церемонії. Спортсменка припустилася лише одного промаху, що не дало можливості піднятися вище п'ятої позиції.

До вашої уваги результати спринтерської гонки.

Чемпіонат світу з літнього біатлону

Спринт

Жінки

1. Пауліна Фіалкова (Словаччина) (0+1) 21:50,9

2. Моніка Гойніш (Польща) (1+1) +7,2

3. Галина Вишневська (Казахстан) (0+0) +23,2

...

5. Олена Підгрушна (Україна) (0+1) +33,6

7. Анастасія Меркушина (Україна) (2+0) +38,8

8. Віта Семеренко (Україна) (0+1) +57,6

10. Юлія Журавок (Україна) (0+0) +57,8

36. Марія Кручова (Україна) (2+1) +3:42,3

Нагадаємо, у перший день змагань збірна України залишилася без медалей.

Джерело - Чемпіон.

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