Четверо борців привезли медалі з турніру в Німеччині

Українці привезли медалі з міжнародного турніру з греко-римської боротьби Grand Prix of Germany Dortmund-2018.

Про це йдеться на сайті федерації.

Турнір зібрав близько 300 найтитулованіших спортсменів із Туреччини, Ірану, США, Угорщини, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Швейцарії, Австрії, Естонії, Грузії та України.

Grand Prix of Germany Dortmund-2018

Призери:

Дмитро Цимбалюк (63 кг) - срібло;

Ярослав Фільчаков (82 кг) - бронза;

Дмитро Пишков (77 кг) - бронза;

Олександр Чернецький (130 кг) - бронза.

Нагадаємо, 26 спортсменів поїхали на чемпіонат світу з веслування.

Джерело - Федерація греко-римської боротьби.