26 українських веслувальників виступлять на Чемпіонаті світу

26 українських веслувальників візьмуть участь у чемпіонаті світу в Монтемор-у-Велью.

Повідомляє офіційний сайт Федерації каное України.

Спортсмени боротимуться за медалі в 24-х видах програми, 11 з яких — олімпійські. У трьох видах програми стартуватиме Людмила ЛУЗАН, з яких два олімпійських, у 2-х – виступатиме 13-ть веслувальників.

Перші імена чемпіонів світу-2018 будуть відомі вже 24 серпня, коли відбудуться 8 фіналів, в 7-ми з яких можуть виступити українці.

До вашої уваги склад збірної України на чемпіонаті світу-2018.

Чемпіонат світу-2018. Збірна України

Чоловіки.

Байдарка:

Олександр Сенкевич, Віталій Березіцький, Василь Чедрик, Олег Кухарик, Сергій Баштовий, Дмитро Даниленко, Дмитро Костишен, Денис Лахманов, Олександр Сиромятников.

Каное:

Олег Боровик, Денис Камерилов, Дмитро Янчук, Тарас Міщук, Павло Алтухов, Едуард Шеметило, Віталій Вергелес, Юрій Вандюк, Андрій Рибачок

Жінки.

Байдарка: Анастасія Тодорова, Марія Кічасова-Скорик, Анастасія Горлова, Марія Повх, Інна Грищун, Людмила Кукліновська.

Каное:

Людмила Лузан, Анастасія Четверікова.

Нагадаємо, нещодавно українці здобули срібло на Чемпіонаті Європи з веслування.

Джерело - Федерація каное України.