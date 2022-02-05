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29.01.2022 18:00 984

Велепець пояснив вибір складу на змішану естафету Олімпіади-2022

Сьогодні 08:18 205 0
Фахівець - про склад на змішану естафету та Блашко у статусі запасної
Велепець пояснив вибір складу на змішану естафету Олімпіади-2022
#Олімпіада-2022, #Урош Велепець

Джерело - Суспільне Спорт.

Ірина Петренко буде брати участь в індивідуальній гонці і тому не розглядалася на змішану естафету.

Про це заявив головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

"Так, розглядали саме Блашко, Петренко та Семеренко [на заміну Білосюк]. У Петренко після хвороби зараз лише місяць тренується і програма жорстка, оскільки Білосюк немає і дівчата бігтимуть опорну програму. Вирішили не включати Петренко на естафету, щоб вона могла зосередитися на індивідуальну гонку. Блашко - запасна, оскільки мало що може трапитися з цим COVID-19.

Щовечора очікуємо на нові [позитивні тести], але учора і сьогодні все спокійно, сподіваємося, що так і залишиться. Тому Семеренко та Джима [стартують], Блашко - запасна", - сказав Велепець.

Змішана естафета відбудеться 5 лютого та розпочнеться о 11.00.

Раніше стали відомі склади всіх збірних на змішану естафету у Пекіні.

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