Ірина Петренко буде брати участь в індивідуальній гонці і тому не розглядалася на змішану естафету.

Про це заявив головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

"Так, розглядали саме Блашко, Петренко та Семеренко [на заміну Білосюк]. У Петренко після хвороби зараз лише місяць тренується і програма жорстка, оскільки Білосюк немає і дівчата бігтимуть опорну програму. Вирішили не включати Петренко на естафету, щоб вона могла зосередитися на індивідуальну гонку. Блашко - запасна, оскільки мало що може трапитися з цим COVID-19.

Щовечора очікуємо на нові [позитивні тести], але учора і сьогодні все спокійно, сподіваємося, що так і залишиться. Тому Семеренко та Джима [стартують], Блашко - запасна", - сказав Велепець.