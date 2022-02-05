Стало відомо скільки глядачів відвідали церемонію відкриття Олімпіади-2022 у Пекіні

Церемонія відкриття Олімпіади-2022 відбулася 4 лютого

Джерело - Чемпіон.

На церемонії відкриття Олімпіади-2022 у Пекіні на стадіоні Пташине гніздо перебувало 15 тисяч глядачів.

Про це заявив гендиректор департаменту церемоній відкриття та закриття Олімпіади-2022 Чан Юй.

"15 тисяч глядачів було на стадіоні разом з учасниками, спортсменами та членами олімпійської сім'ї. Три тисячі наших співробітників вели безпосередньо цю церемонію", - сказав Юй.

Церемонія відкриття Олімпіади-2022 відбулася 4 лютого. Ігри завершаться 20 лютого.

На Іграх-2022 Україна представлена 45 спортсменами. Усього розіграють 109 комплектів медалей - на сім більше, ніж у Пхенчхані-2018. Нові дисципліни передбачені у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліна та сноуборді.

Відзначимо, що медальний залік попередніх зимових Олімпійських ігор-2018 у Пхьончхан виграла Норвегія - 39 медалей (14 золотих, 14 срібних, 11 бронзових). Німеччина (31 медаль - 14 золотих, 10 срібних, 7 бронзових) та Канада (29 медалей - 11 золотих, 8 срібних та 10 бронзових) відповідно посіли друге та третє місця у заліку. Україна з однією золотою медаллю Олександра Абраменка поділила з Угорщиною 21-ме місце у загальному медальному заліку.