Джерело - Чемпіон.
Національний Олімпійський комітет України затвердив склад збірної на Олімпіаду-2022, яка відбудеться у Пекіні.
Про це повідомляє НОК.
Україну представлять 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордінгу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треці.
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Вперше в історії Україна буде представлена у змаганнях змішаних команд з фрістайлу та у жіночому бобслеї (монобобі).
Раніше повідомлялося, що МОК вимагає від журналістів ОКР не використати національну символіку на Олімпіаді-2022.