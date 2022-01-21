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Україну на Олімпіаді-2022 у Пекіні представлять 45 спортсменів

Сьогодні 17:46 173 0
Збірна України буде представлена у 12 дисциплінах
Україну на Олімпіаді-2022 у Пекіні представлять 45 спортсменів
#Олімпійські ігри-2022, #Пекін

Джерело - Чемпіон.

Національний Олімпійський комітет України затвердив склад збірної на Олімпіаду-2022, яка відбудеться у Пекіні.

Про це повідомляє НОК.

Україну представлять 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордінгу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треці.

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Вперше в історії Україна буде представлена ​​у змаганнях змішаних команд з фрістайлу та у жіночому бобслеї (монобобі).

Раніше повідомлялося, що МОК вимагає від журналістів ОКР не використати національну символіку на Олімпіаді-2022.

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