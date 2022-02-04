Сноубордистка з Японії залишає Олімпіаду після страшного падіння

Ріна була доставлена ​​до лікарні

Джерело - Чемпіон.

Японська сноубордистка Ріна Йосіка повертається додому через наслідки страшного падіння у кваліфікації слоуптайлу в четвер.

Про це повідомляє пресслужба НОК Японії.

22-річна спортсменка впала на сніг і не зуміла піднятися після одного з тренувальних стрибків. Бригада медиків майже 20 хвилин евакуювала Йосіку з траси, оскільки всі рухи завдавали дівчині страшного болю. Потім Ріна була доставлена ​​до лікарні.

Обстеживши травмовану, лікарі заявили, що вона потребує тривалого лікування, і не зможе брати участь у подальших змаганнях у Пекіні - ні в слоупстайлі, ні в біг-ейрі.