МОК може переглянути правила допуску спортсменів, що перехворіли на COVID-19, на Олімпіаді

Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого

Джерело - Чемпіон.

Спеціальна комісія Міжнародного олімпійського комітету опрацьовує можливість зміни чинних протиепідеміологічних правил, щоб спортсмени, які нещодавно перенесли захворювання, змогли виступити на Олімпійських іграх.

Про це заявив операційний директор Міжнародного олімпійського комітету П'єр Дюкре.

"Ми обговорюємо з групою медичних експертів можливість скорочення інтервалу між тестами та відправленням на Ігри. Це дозволить збільшити кількість учасників змагань. Всі подібні ситуації будуть розглянуті окремо, щоб МОК та оргкомітет "Пекін-2022" могли знайти компроміс і зробити все можливе, щоб допустити таких спортсменів. Але безпека все одно стоїть для нас на першому місці. У деяких країнах, де зараз відбуваються заключні кваліфікаційні змагання, існує реальний ризик заразитися. Нещодавно опубліковані рекомендації покликані максимізувати шанси спортсменів зберегти здоров'я. Вони мають бути гранично обережними, щоб не опинитися в складній ситуації і виступити на Іграх", - зазначив Дюкре.

Зараз спортсмени, що перехворіли на коронавірус, повинні пройти додаткове тестування, якщо захворювання було перенесено за 30 днів до відправлення до Пекіна. Згідно з чинним регламентом, два негативні ПЛР необхідно здати не менше ніж за вісім робочих днів до запланованої дати від'їзду до Китаю.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не передбачає підвищеного ризику передачі коронавірусу на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.