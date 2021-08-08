 Гутцайт: 19 медалей - це реально великий успіх України на Олімпіаді | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Гутцайт: 19 медалей - це реально великий успіх України на Олімпіаді

Сьогодні 13:09 258 0
Посадовець прокоментував виступ українців у Токіо
Гутцайт: 19 медалей - це реально великий успіх України на Олімпіаді
#Гутцайт

Джерело - UA: ПЕРШИЙ.

Міністр у справах молоді та спорту України Вадим Гутцайт задоволений здобуттям 19 медалей на Олімпіаді. 

Про це заявив сам посадовець.

"19 медалей - це реально великий успіх України на Олімпійських іграх. Ми важко починали Олімпіаду, бачили, який тиск був на наших спортсменів, коли гранди наші не отримували медалей. Потім наші спортсмени почали вигравати, перемагати. Бронза - велика нагорода на Олімпіаді. 

Так, нам не пощастило завоювати більше золотих медалей. Болючої поразки для всіх нас, для всієї України - поразка Олександра Хижняка. Ми 100% чекали від нього золото, все до цього йшло. Я був на його півфіналі, дуже складний бій. Він переміг, це, як говорили, був золотий бій за перше місце. 

Ми розуміли, що він буде чемпіоном, тому що бразилець був йому під силу. Але так сталося. Але треба дивитися, що 19 нагород, 19 медалей ми отримали. Ми в ТОП-20 за кількістю медалей, ми зайняли 16-е місце в заліку всіх країн. 206 учасників Олімпіади, ми - 16-і за медалями. Я вважаю, що це успіх. 

Треба це говорити, треба це кричати, дякувати всім наших спортсменів, тренерів. Я хочу подякувати всій наше українська спортивна спільнота, що нас підтримували. Хочу подякувати всім українців, ми відчували цю підтримку. 

Мені дзвонили, писали, як і всім спортсменам. Ми відчували підтримку, відчували, що все хворіють. Коли я повернувся до Києва - все пишуть, зустрічають. Наприклад, вчора мене зупинила поліція і кажуть, мовляв, як шкода, що програв Хижняк, зате бронза в артистичному плаванні. 

Так що все хворіли, все дивилися, дуже приємно, коли вся країна вболіває за наших спортсменів", - сказав Гутцайт. 

Раніше, Україна посіла найгірше в історії місце в медальному заліку Олімпіади.

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