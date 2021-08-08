За кількістю медалей українці на 16-му місці

Джерело - Чемпіон.

Україна посіла 44-е місце в загальнокомандному медальному заліку на Літніх Олімпійських іграх в Токіо-2020.

На цьогорічній Олімпіаді українські спортсмени завоювали 19 медалей: 1 золота, 6 срібних і 12 бронзових. Всього на Іграх Україну представляли 157 спортсменів в 29 видах спорту.

При цьому за кількістю виграних медалей Україна на 16-му місці в загальному медальному заліку, але якщо дивитися на більш традиційний рейтинг - то 44-е.

Українці завоювали найменше золотих медалей в історії виступів країни на Літніх Олімпіадах.

До цього найгіршими за кількістю виграних медалей були Олімпіади в Сіднеї-2000 - 3 золота і 23 нагороди, а також минула Олімпіада в Ріо, де було 2 золота і всього 11 нагород.