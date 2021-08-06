 Беленюк: Потрібно знайти нову мотивацію у боротьбі | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 6 серпня
Сьогодні 11:55 12450
Токіо-2020. Легка атлетика. Повний розклад фіналів
Сьогодні 11:56 13559
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 11:54 164196 26
Середа впевнено подолав кваліфікацію на Олімпіаді
Сьогодні 11:51 147
Ціна олімпійської медалі: за "золото" Україна сплачує в 5 разів більше, ніж Німеччина і США
Сьогодні 11:31 24461 10
Павелко: У понеділок збірна України отримає нового головного тренера
Сьогодні 10:26 968
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 6 серпня
Сьогодні 10:11 5571
Сірьогіна не змогла вийти до півфіналу Олімпіади
Сьогодні 08:42 724
Лівач програла китаянці у чвертьфіналі Олімпіади
Сьогодні 07:00 1034
Збірна України потрапила до півфіналу Олімпіади у веслуванні
Сьогодні 06:12 1149
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Майбутнє наступило: на Олімпіаді в Токіо робот продемострував майстер-клас гри в баскетбол
Майбутнє наступило: на Олімпіаді в Токіо робот продемострував майстер-клас гри в баскетбол Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:31 427
Ізраїльські спортсмени випробували на міцність картонні ліжка в Токіо, вийшло кумедно
Ізраїльські спортсмени випробували на міцність картонні ліжка в Токіо, вийшло кумедно Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:50 537
Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга
Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:26 8257
На російському телебаченні висміяли гопак Беленюка після чемпіонського поєдинку
На російському телебаченні висміяли гопак Беленюка після чемпіонського поєдинку Valeriy Ruchka
Вчора 22:17 1615
Опублікували запис розмови білоруської легкоатлетки з чиновниками країни
Опублікували запис розмови білоруської легкоатлетки з чиновниками країни Valeriy Ruchka
Вчора 21:16 1189
Троє проти одного: в Польщі провели божевільний поєдинок за правилами ММА
Троє проти одного: в Польщі провели божевільний поєдинок за правилами ММА Valeriy Ruchka
Вчора 20:55 714
Зворотний бік медалі. Олімпійська призерка показала якою ціною даються перемоги
Зворотний бік медалі. Олімпійська призерка показала якою ціною даються перемоги Valeriy Ruchka
Вчора 16:57 4163 2
Головред Чемпіона: Виходить, чиновники важливіші тренерів на Олімпійських іграх
Головред Чемпіона: Виходить, чиновники важливіші тренерів на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Вчора 16:41 1004
Мені не дозволили взяти тренера! Українська легкоатлетка жорстко прокоментувала виступ на Олімпіаді
Мені не дозволили взяти тренера! Українська легкоатлетка жорстко прокоментувала виступ на Олімпіаді Valeriy Ruchka
Вчора 16:07 3623
Сльози гордості. Батько Марти Фєдіної дуже емоційно відреагував на олімпійську медаль доньки
Сльози гордості. Батько Марти Фєдіної дуже емоційно відреагував на олімпійську медаль доньки Valeriy Ruchka
Вчора 14:23 5673
Від Кличка до Хижняка. Усі фіналісти Олімпійських ігор
Від Кличка до Хижняка. Усі фіналісти Олімпійських ігор Valeriy Ruchka
Вчора 11:50 1281
Українець став автором курйозного автоголу після неймовірної помилки воротаря в Лізі чемпіонів
Українець став автором курйозного автоголу після неймовірної помилки воротаря в Лізі чемпіонів Андрій Дунець
Вчора 09:56 7228 4
Юна британка взяла бронзу в скейтбордингу. Минулого року вона отримала страшну травму під час тренування
Юна британка взяла бронзу в скейтбордингу. Минулого року вона отримала страшну травму під час тренування Valeriy Ruchka
04.08.2021 22:30 700
Фанати загребського Динамо влаштували масштабну бійку із ультрас Легії
Фанати загребського Динамо влаштували масштабну бійку із ультрас Легії Valeriy Ruchka
04.08.2021 20:02 1257
Темношкірий політик із хорошим почуттям гумору: 5 фактів про Жана Беленюка
Темношкірий політик із хорошим почуттям гумору: 5 фактів про Жана Беленюка Valeriy Ruchka
04.08.2021 17:08 1602
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук Андрій Дунець
04.08.2021 16:40 6865 3
Динамо відвертається від уболівальників, клуб вчергове неприємно вразив менеджментом
Динамо відвертається від уболівальників, клуб вчергове неприємно вразив менеджментом Андрій Твердохліб
04.08.2021 16:21 5333
Довгоочікуваний Гімн України. Церемонія нагородження Жана Беленюка на Олімпійських іграх
Довгоочікуваний Гімн України. Церемонія нагородження Жана Беленюка на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
04.08.2021 16:14 2741
Пробачте за сльози. Беленюк розплакався після перемоги на Олімпіаді
Пробачте за сльози. Беленюк розплакався після перемоги на Олімпіаді Valeriy Ruchka
04.08.2021 15:29 3128 5
Відео дня! Переможний гопак Беленюка на Олімпійських іграх
Відео дня! Переможний гопак Беленюка на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
04.08.2021 14:55 14234 3
Прямі трансляції
Навколо спорту

Беленюк: Потрібно знайти нову мотивацію у боротьбі

Сьогодні 11:30 105 0
Жан Беленюк прокоментував своє майбутнє у спорті
Беленюк: Потрібно знайти нову мотивацію у боротьбі
#Беленюк

Джерело - sport.ua.

Олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк повернувся в Україну та оцінив своє майбутнє у спорті.

Про це розповів сам борець.

"Відчуття дуже приємні, тому що така кількість людей зустрічає. Це дуже мотивує на те, щоб реалізовувати подібні амбітні задуми, вигравати подібні змагання. Я щасливий, що мені вдалося потішити таку кількість українців.

Важливо: Беленюк здобув першу золоту медаль України на Олімпіаді

Короткострокові цілі – трохи відпочити. А з вересня буду займатися політичною діяльністю. А спортом займатимуся для того, щоб підтримувати свою фізичну форму.

Актуально: Відео дня! Переможний гопак Беленюка на Олімпійських іграх

Стосовно змагань, поки нічого не коментую, не хочу робити гучних заяв, що закінчую зі спортом, адже мені 30 років. Але поки не знаю. Мої амбітні цілі, які ставив перед собою з самого дитинства, зараз закриті. Треба знайти нову мотивацію, щоб продовжувати", - відзначив Беленюк.

Нагадаємо, Беленюк перед Олімпіадою отримав травму.

Коментарі ()