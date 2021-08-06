Беленюк: Потрібно знайти нову мотивацію у боротьбі

Олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк повернувся в Україну та оцінив своє майбутнє у спорті.

Про це розповів сам борець.

"Відчуття дуже приємні, тому що така кількість людей зустрічає. Це дуже мотивує на те, щоб реалізовувати подібні амбітні задуми, вигравати подібні змагання. Я щасливий, що мені вдалося потішити таку кількість українців.

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Короткострокові цілі – трохи відпочити. А з вересня буду займатися політичною діяльністю. А спортом займатимуся для того, щоб підтримувати свою фізичну форму.

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Стосовно змагань, поки нічого не коментую, не хочу робити гучних заяв, що закінчую зі спортом, адже мені 30 років. Але поки не знаю. Мої амбітні цілі, які ставив перед собою з самого дитинства, зараз закриті. Треба знайти нову мотивацію, щоб продовжувати", - відзначив Беленюк.